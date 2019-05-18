Анна Семенович анонсировала совместный со Стасом Костюшкиным концерт в Краснодаре

На опубликованном фото Анна Семенович обнимает улыбающегося экс-участника группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина, сидящего в кресле салона самолёта. В подписи к публикации певица написала, что уже скоро они вместе вылетают в Краснодар, где планируют дать концерт. Настроение у знаменитостей, запечатлённых в кадре, весёлое и добродушное, вероятно, они сами с нетерпением ожидают встречи с благодарными зрителями.За короткое время под постом Анны Семенович подписчики оставили более 50 тысяч отметок «Нравится» и большое количество комментариев. Многие пишут, что ожидают от выступления чего-то грандиозного, а судя по улыбкам, именно это и приготовили для фанатов исполнители. Другие же просят Костюшкина и Семенович приезжать в их города, они тоже хотят увидеть любимых артистов и насладиться их вокалом.