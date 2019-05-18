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Анна Семенович анонсировала совместный со Стасом Костюшкиным концерт в Краснодаре

Отечественная исполнительница, актриса и телеведущая Анна Семенович на странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный на борту самолёта. Певица вместе со Стасом Костюшкиным вылетает на концерт в Краснодар, пообещав зрителям уже скоро порадовать их интересным выступлением.
Анна Семенович анонсировала совместный со Стасом Костюшкиным концерт в Краснодаре

На опубликованном фото Анна Семенович обнимает улыбающегося экс-участника группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина, сидящего в кресле салона самолёта. В подписи к публикации певица написала, что уже скоро они вместе вылетают в Краснодар, где планируют дать концерт. Настроение у знаменитостей, запечатлённых в кадре, весёлое и добродушное, вероятно, они сами с нетерпением ожидают встречи с благодарными зрителями.

За короткое время под постом Анны Семенович подписчики оставили более 50 тысяч отметок «Нравится» и большое количество комментариев. Многие пишут, что ожидают от выступления чего-то грандиозного, а судя по улыбкам, именно это и приготовили для фанатов исполнители. Другие же просят Костюшкина и Семенович приезжать в их города, они тоже хотят увидеть любимых артистов и насладиться их вокалом.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:25

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