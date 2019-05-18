Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что у нее начали выпадать волосы

Не секрет, что Дарья начала наращивать волосы еще до прихода на телестройку «Дом-2». За время нахождения в Периметре лишь несколько раз блондинка снимала наращенные локоны. По словам супруги Сергея Пынзаря, ей нравится длинная шевелюра.На днях Дарья прилетела из Турции в Москву, где посетила пластического хирурга, который делал ей подтяжку лица. По всей видимости, звезда «Дома-2» решила не упускать возможности и заодно посетить салон красоты в столице, чтобы опять обзавестись длинными волосиками.Так как блондинка является активным пользователем социальных сетей, результатом после преображения она поспешила поделиться у себя на страничке в Instagram. Правда, буквально на следующий день Дарья опубликовала в личном микроблоге несколько свежих Stories, на которых призналась подписчикам, что у нее начали выпадать волосы.По словам Пынзарь, она очень испугалась, когда увидела, что у нее начали выпадать волосы «со страшной силой», поэтому, не раздумывая, решила записаться на прием к трихологу.Специалист посоветовал Дарье сделать инъекции, которые помогут стимулировать регенерации процессов в тканях. Отметим, что блондинка сразу согласилась на очередные уколы красоты.