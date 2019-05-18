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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что у нее начали выпадать волосы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась поклонникам, что с недавнего времени у нее стали выпадать волосы «со страшной силой». По словам телезнаменитости, для того, чтобы остановить это, она решила обратиться к специалисту.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что у нее начали выпадать волосы

Не секрет, что Дарья начала наращивать волосы еще до прихода на телестройку «Дом-2». За время нахождения в Периметре лишь несколько раз блондинка снимала наращенные локоны. По словам супруги Сергея Пынзаря, ей нравится длинная шевелюра.

На днях Дарья прилетела из Турции в Москву, где посетила пластического хирурга, который делал ей подтяжку лица. По всей видимости, звезда «Дома-2» решила не упускать возможности и заодно посетить салон красоты в столице, чтобы опять обзавестись длинными волосиками.

Так как блондинка является активным пользователем социальных сетей, результатом после преображения она поспешила поделиться у себя на страничке в Instagram. Правда, буквально на следующий день Дарья опубликовала в личном микроблоге несколько свежих Stories, на которых призналась подписчикам, что у нее начали выпадать волосы.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что у нее начали выпадать волосы

По словам Пынзарь, она очень испугалась, когда увидела, что у нее начали выпадать волосы «со страшной силой», поэтому, не раздумывая, решила записаться на прием к трихологу.

Специалист посоветовал Дарье сделать инъекции, которые помогут стимулировать регенерации процессов в тканях. Отметим, что блондинка сразу согласилась на очередные уколы красоты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:42

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