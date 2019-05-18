Ольга Бузова встала у станка студии балета «Todes»

«Зачем ты так живот втягиваешь? Тебе нравится, когда все вокруг говорят, что нужно начать кушать?», «Бузова, ты что, вообще ничего не ешь? Страшно смотреть на тебя!», «Кошмар! Только на ребра и смотрю», - продолжают писать в Сети.

Несколько часов назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram серию новых фотографий, которые сразу же привлекли внимание пользователей Сети. На снимках Ольга запечатлена в студии балета «Todes», где она со своими танцорами ставит новые концертные номера.На свежих кадрах телеведущая реалити-шоу «Дом-2» запечатлена в спортивном костюме черного цвета и кроссовках. Короткий топ, который Бузова зачастую надевает на уроки танцев, оставил живот телезнаменитости открытым, что и привлекло внимание фолловеров.На фотографиях хорошо видно, что Ольга втянула живот, чтобы казаться в кадре стройнее. Впрочем, Бузова немного перестаралась, ведь на снимках она выглядит так, как будто бы несколько дней ничего не ела.Именно на это поспешили указать интернет-пользователи. Один за другим читатели принялись интересоваться у Бузовой, зачем она настолько сильно втягивает живот. По словам фолловеров, торчащие ребра никогда не придавали девушкам привлекательности.