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Ученые обнаружили далекую экзопланету с редкоземельными металлами в атмосфере

Группа немецких и французских ученых обнаружила далекую экзопланету, являющуюся одной из самых горячих за все время наблюдений. Объект получил название KELT-9b, а в его атмосфере были найдены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.

Ученые обнаружили далекую экзопланету с редкоземельными металлами в атмосфере

Астрономы впервые столкнулись с наличием хрома, натрия, магния, испаренного железа, титана, скандия и иттрия в атмосфере одной из экзопланет. KELT-9b является газовым гигантом, вращающимся вокруг звезды HD 195689 на 3% от расстояния между Солнцем и Землей.
Благодаря близости к самой горячей звезде экзопланета имеет температуру приблизительно 4050 Кельвин. Она горячее по сравнению с некоторыми красными и оранжевыми звездами и холоднее, чем поверхность Светила – около 5800 Кельвинов.

Чрезмерно высокие температуры приводят к тому, что молекулы разбиваются на атомы – не остается аэрозолей и облаков. Несмотря на это, при полном испарении атомы, находящиеся вокруг, способны поглощать волны света. Используя спектрограф при наблюдении за звездой, ученые ищут недостающие длины волн и идентифицируют поглощающие их предметы. Это поможет специалистам вычислять элементы, находящиеся в атмосферах других объектов.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:07

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