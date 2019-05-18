Ученые обнаружили далекую экзопланету с редкоземельными металлами в атмосфере





Астрономы впервые столкнулись с наличием хрома, натрия, магния, испаренного железа, титана, скандия и иттрия в атмосфере одной из экзопланет. KELT-9b является газовым гигантом, вращающимся вокруг звезды HD 195689 на 3% от расстояния между Солнцем и Землей.Благодаря близости к самой горячей звезде экзопланета имеет температуру приблизительно 4050 Кельвин. Она горячее по сравнению с некоторыми красными и оранжевыми звездами и холоднее, чем поверхность Светила – около 5800 Кельвинов.Чрезмерно высокие температуры приводят к тому, что молекулы разбиваются на атомы – не остается аэрозолей и облаков. Несмотря на это, при полном испарении атомы, находящиеся вокруг, способны поглощать волны света. Используя спектрограф при наблюдении за звездой, ученые ищут недостающие длины волн и идентифицируют поглощающие их предметы. Это поможет специалистам вычислять элементы, находящиеся в атмосферах других объектов.