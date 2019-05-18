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Звезда «Дома-2» Настя Балинская «ужаснула» зрителей своими бровями

Вновь пришедшая на реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская продолжает привлекать внимание телезрителей своим внешним видом. По мнению поклонников телестройки, брови блондинки смотрятся просто «ужасно».

Звезда «Дома-2» Настя Балинская «ужаснула» зрителей своими бровями

Не так давно в Периметр вернули несколько бывших участников «Дома-2», в числе которых оказалась пара Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова. Буквально в первый же день влюбленные попали в центр громкого скандала, который в итоге закончился жестокой потасовкой.

По мнению многих телезрителей, руководство «Дома-2» пригласило Балинскую на проект только для того, чтобы она устраивала в Периметре различные провокации. Нужно сказать, что у Анастасии неплохо получается справляться с поставленной перед ней задачей.

Помимо скандалов и провокаций, которые Балинская ежедневно пытается устроить на телепроекте, она также привлекает внимание поклонников «Дома-2» своим внешним видом. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают тот факт, что нос Анастасии совсем потерял форму. Известно, что длинноволосая красавица не единожды делала пластические операции, которые, судя по всему, наоборот испортили ее внешность.

Звезда «Дома-2» Настя Балинская «ужаснула» зрителей своими бровями

Впрочем, именно брови участницы «Дома-2» вызывают у телезрителей смех. Поклонники телестройки заявляют, что брови у Балинской просто «ужасные», а потеки или складки на кончиках у виска делают ее внешность еще «страшнее», сообщает Novosti-Dom2.

К слову, несмотря на многочисленную критику, на сегодняшний день именно Анастасия является самой обсуждаемой героиней «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:23

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