Дмитрий Ланской не жалеет о разводе с Юлией Началовой
Первый супруг скончавшейся пару месяцев назад Юлии Началовой Дмитрий Ланской не жалеет о разводе с певицей. По его словам, после разрыва отношений он полюбил другую женщину, а к проблемам со здоровьем экс-супруги он не имеет никакого отношения, сообщает «СтарХит».
Дмитрий Ланской столкнулся с агрессией и травлей со стороны поклонников Юлии Началовой, которые обвиняли его в том, что он якобы заставлял супругу худеть, что позже негативно отразилось на ее здоровье. Данные обвинения, по словам Ланского, не имеют к нему никакого отношения, так как в действительности он никак не влиял на жену. Более того, по словам музыканта, он вовсе не агрессивный человек.
Также Ланской сообщил, что не жалеет о расставании с Юлией Началовой, ему удалось создать другие отношения после развода. Сама певица при жизни неоднократно намекала на то, что Ланской поддерживал ее решение о похудении и не волновался, когда она стала весить 42 килограмма. Знаменитость отмечала, что решилась на развод после вердикта медиков о невозможности в дальнейшем иметь детей.
Дмитрий Ланской столкнулся с агрессией и травлей со стороны поклонников Юлии Началовой, которые обвиняли его в том, что он якобы заставлял супругу худеть, что позже негативно отразилось на ее здоровье. Данные обвинения, по словам Ланского, не имеют к нему никакого отношения, так как в действительности он никак не влиял на жену. Более того, по словам музыканта, он вовсе не агрессивный человек.
Также Ланской сообщил, что не жалеет о расставании с Юлией Началовой, ему удалось создать другие отношения после развода. Сама певица при жизни неоднократно намекала на то, что Ланской поддерживал ее решение о похудении и не волновался, когда она стала весить 42 килограмма. Знаменитость отмечала, что решилась на развод после вердикта медиков о невозможности в дальнейшем иметь детей.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:43