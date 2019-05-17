Дмитрий Ланской не жалеет о разводе с Юлией Началовой





Дмитрий Ланской столкнулся с агрессией и травлей со стороны поклонников Юлии Началовой, которые обвиняли его в том, что он якобы заставлял супругу худеть, что позже негативно отразилось на ее здоровье. Данные обвинения, по словам Ланского, не имеют к нему никакого отношения, так как в действительности он никак не влиял на жену. Более того, по словам музыканта, он вовсе не агрессивный человек.Также Ланской сообщил, что не жалеет о расставании с Юлией Началовой, ему удалось создать другие отношения после развода. Сама певица при жизни неоднократно намекала на то, что Ланской поддерживал ее решение о похудении и не волновался, когда она стала весить 42 килограмма. Знаменитость отмечала, что решилась на развод после вердикта медиков о невозможности в дальнейшем иметь детей.