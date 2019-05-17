Ольга Рапунцель в детстве была не самой красивой девочкой
Скандальная участница проекта «Дом-2» в детстве была не самой красивой девочкой. Такой вывод сделали пользователи Instagram, увидев опубликованное её матерью фото.
Ольга Рапунцель, которая сейчас считает себя едва ли не главной звездой телестройки «Дом-2», в детстве была не самой красивой девочкой. Об этом фолловеры узнали после того, как её архивное фото в Сети разместила мать Татьяна Владимировна. На школьном снимке многие не узнали нынешнюю длинноволосую красавицу, заметив лишь пучеглазую страшненькую девочку.
Сразу же некоторые пользователи вспомнили слова, которые ранее говорила Татьяна Владимировна Рапунцель о том, что она всегда рожала только красивых детей. Теперь зрителям «Дома-2» не терпится посмотреть и на детские снимки Алёны Савкиной, чтобы сравнить, насколько сёстры были похожи в детстве.
Ольга Рапунцель, которая сейчас считает себя едва ли не главной звездой телестройки «Дом-2», в детстве была не самой красивой девочкой. Об этом фолловеры узнали после того, как её архивное фото в Сети разместила мать Татьяна Владимировна. На школьном снимке многие не узнали нынешнюю длинноволосую красавицу, заметив лишь пучеглазую страшненькую девочку.
Сразу же некоторые пользователи вспомнили слова, которые ранее говорила Татьяна Владимировна Рапунцель о том, что она всегда рожала только красивых детей. Теперь зрителям «Дома-2» не терпится посмотреть и на детские снимки Алёны Савкиной, чтобы сравнить, насколько сёстры были похожи в детстве.