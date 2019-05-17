АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Ольга Рапунцель в детстве была не самой красивой девочкой

Скандальная участница проекта «Дом-2» в детстве была не самой красивой девочкой. Такой вывод сделали пользователи Instagram, увидев опубликованное её матерью фото.
Ольга Рапунцель в детстве была не самой красивой девочкой

Ольга Рапунцель, которая сейчас считает себя едва ли не главной звездой телестройки «Дом-2», в детстве была не самой красивой девочкой. Об этом фолловеры узнали после того, как её архивное фото в Сети разместила мать Татьяна Владимировна. На школьном снимке многие не узнали нынешнюю длинноволосую красавицу, заметив лишь пучеглазую страшненькую девочку.
Ольга Рапунцель в детстве была не самой красивой девочкой

Сразу же некоторые пользователи вспомнили слова, которые ранее говорила Татьяна Владимировна Рапунцель о том, что она всегда рожала только красивых детей. Теперь зрителям «Дома-2» не терпится посмотреть и на детские снимки Алёны Савкиной, чтобы сравнить, насколько сёстры были похожи в детстве.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тигран Салибеков публично назвал свою
В Иране море возле одного из островов
Виктория Боня гордится своей финансовой
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили
Ольга Рапунцель в детстве была не самой
Сети 5G усложнят прогнозирование погоды
Антон Шоки едва не устроил драку на
Звезда фильма «Вечный зов» Екатерина
Ксения Собчак напомнила Филиппу
Раскрыта тайна египетского пустынного
Ксения Бородина намерена бороться с
Премиальный седан Genesis G80 прибавил
Константина Иванова могут пригласить на
Атомная подлодка «Казань» не появится в
От Захара Саленко продолжает «уплывать»
Александр Гобозов и Алиана Устиненко
Под Воронежем пенсионер ответит перед
Медики рассказали, какие симптомы могут
Юлия Савичева назвала любимых
Специалисты рассказали о принципах
Новый участник «Дома-2» Никита Федулов
Обновленный пикап Navara оснастили
Ученые: Изменение климат может вызвать
Станислав Садальский сделал перерыв в
Рассекречены первые фото нового
Юлия Ковальчук периодически устраивает
Прошедшая обработку пища вызывает
У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась
ВОЗ: Недостаточный вес при рождении
Алексей Чумаков обвинил врагов Алсу в
Просмотреть все новости