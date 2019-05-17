Ольга Рапунцель в детстве была не самой красивой девочкой





Ольга Рапунцель, которая сейчас считает себя едва ли не главной звездой телестройки «Дом-2», в детстве была не самой красивой девочкой. Об этом фолловеры узнали после того, как её архивное фото в Сети разместила мать Татьяна Владимировна. На школьном снимке многие не узнали нынешнюю длинноволосую красавицу, заметив лишь пучеглазую страшненькую девочку.Сразу же некоторые пользователи вспомнили слова, которые ранее говорила Татьяна Владимировна Рапунцель о том, что она всегда рожала только красивых детей. Теперь зрителям «Дома-2» не терпится посмотреть и на детские снимки Алёны Савкиной, чтобы сравнить, насколько сёстры были похожи в детстве.