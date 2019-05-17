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Атомная подлодка «Казань» не появится в составе ВМФ РФ в 2019 году

В 2019 году в распоряжение Военно-морского флота России не поступит субмарина «Казань». Как отметили в оборонно-промышленном комплексе РФ (ОПК), атомная подводная лодка не отвечает нормам тактико-технического задания Минобороны.
Атомная подлодка «Казань» не появится в составе ВМФ РФ в 2019 году

В ходе тестирования корабля в режиме швартовки и во время заводских ходовых испытаний в зимних условиях эксперты выявили ряд недостатков, требующих доработки, передает «ПолитЭксперт». Подготовка «Казани» для передачи ВМФ РФ в полноценную эксплуатацию займет, по мнению специалистов ОПК, несколько месяцев. После внесения необходимой корректировки субмарина должна пройти ряд испытаний в открытом море.

Эксперты сомневаются, что все работы завершаться к концу 2019-го. Вероятнее всего, на устранение всех недостатков и проведения тестирования «Севмашу» потребуется и весь 2020 год. При таком раскладе, отметил представитель ведомства, подводная лодка войдет в состав флота России только в 2021-м.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:33

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