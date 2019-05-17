Прошедшая обработку пища вызывает ожирение
Согласно последним данным исследований национальных институтов здравоохранения США, пища, которая прошла обработку, способствует развитию ожирения. Свежие продукты такого эффекта не оказывают.
В эксперименте приняли участие добровольцы, средний возраст которых - 31 год. Опыт проводился в течение двух недель. В ходе испытания подопытный получал сперва обработанную пищу, а затем его рацион меняли на сыроедческий. Режим питания был трехразовый, у испытуемых был доступ к воде в бутылках и к закускам, которые были подобраны согласно их рациону.
В ходе эксперимента было отмечено, что при употреблении обработанной пищи испытуемые получали на 508 килокалорий больше, чем при сыроедческой форме питания. Добровольцы набрали приблизительно килограмм на первом варианте меню, а когда перешли на свежие продукты, то показатели вернулись к изначальным.
Специалисты подтвердили свою теорию о том, что сыроедческая диета является более здоровой и правильной. Употребление обработанных продуктов может способствовать набору лишнего веса и развитию болезней, связанных с этим.
В эксперименте приняли участие добровольцы, средний возраст которых - 31 год. Опыт проводился в течение двух недель. В ходе испытания подопытный получал сперва обработанную пищу, а затем его рацион меняли на сыроедческий. Режим питания был трехразовый, у испытуемых был доступ к воде в бутылках и к закускам, которые были подобраны согласно их рациону.
В ходе эксперимента было отмечено, что при употреблении обработанной пищи испытуемые получали на 508 килокалорий больше, чем при сыроедческой форме питания. Добровольцы набрали приблизительно килограмм на первом варианте меню, а когда перешли на свежие продукты, то показатели вернулись к изначальным.
Специалисты подтвердили свою теорию о том, что сыроедческая диета является более здоровой и правильной. Употребление обработанных продуктов может способствовать набору лишнего веса и развитию болезней, связанных с этим.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:57