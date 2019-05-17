Прошедшая обработку пища вызывает ожирение





В эксперименте приняли участие добровольцы, средний возраст которых - 31 год. Опыт проводился в течение двух недель. В ходе испытания подопытный получал сперва обработанную пищу, а затем его рацион меняли на сыроедческий. Режим питания был трехразовый, у испытуемых был доступ к воде в бутылках и к закускам, которые были подобраны согласно их рациону.В ходе эксперимента было отмечено, что при употреблении обработанной пищи испытуемые получали на 508 килокалорий больше, чем при сыроедческой форме питания. Добровольцы набрали приблизительно килограмм на первом варианте меню, а когда перешли на свежие продукты, то показатели вернулись к изначальным.Специалисты подтвердили свою теорию о том, что сыроедческая диета является более здоровой и правильной. Употребление обработанных продуктов может способствовать набору лишнего веса и развитию болезней, связанных с этим.