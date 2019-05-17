Пользователи Сети нашли сходство между Кристиной Орбакайте и Елизаветой Галкиной

Пользователи Сети решили найти сходства между 47-летней Кристиной Орбакайте и ее 5-летней сестрой Елизаветой Галкиной. В Instagram опубликовали фотоколлаж с сестрами. На фото старшая дочка Аллы Пугачевой запечатлена в светло-коричневом платье, а младшая в розовом. В комментарии у подписчиков спросили, как они считают похожи ли сестры между собой.Пользователи Сети отреагировали моментально. Многие пришли к выводу, что Кристина Орбакайте и Елизавета Галкина очень похожи разрезом глаз, цветом волос и формой бровей. В то же время они отметили, что форма губ и носа у них совершенно разные. Поклонники звездного семейства пришли к выводу, что каждая из дочерей Аллы Пугачевой красивая. Но нашлись и те, кто не заметил никакого сходства между родственницами. Всего за несколько десятков минут публикация набрала более 7 000 лайков.