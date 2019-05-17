Разработана автоматическая система диагностики неврологических заболеваний с использованием МЭГ
Японские исследователи разработали новый метод диагностики неврологических заболеваний, включая эпилепсию. Автоматическая система MNet предполагает использование магнитоэнцефалографии (МЭГ).
Разработка специалистов Университета Осаки и их коллег из Токийского университета, использующая глубокую нейронную сеть DNN в качестве вычислительной структуры, основана на EnvNet - сквозном сверточном механизме для классификации звуков окружающей среды. Систему можно обучить извлечению и изучению особенностей сигналов, характерных для определенных неврологических заболеваний.
Ученые протестировали MNet с использованием МЭГ на 140 пациентах с эпилепсией, 26 людях с повреждениями спинного мозга и 67 добровольцах, не имеющих недугов. Нейросети удалось классифицировать специфику болезни и выделить здоровых участников эксперимента с точностью около 70%-90%, что намного выше традиционного метода диагностики неврологических недугов.
Японские специалисты намерены продолжить исследования, чтобы научить систему оценивать степень тяжести случая, давать прогнозы. Это поможет разрабатывать более эффективные методы лечения таких заболеваний.
Разработка специалистов Университета Осаки и их коллег из Токийского университета, использующая глубокую нейронную сеть DNN в качестве вычислительной структуры, основана на EnvNet - сквозном сверточном механизме для классификации звуков окружающей среды. Систему можно обучить извлечению и изучению особенностей сигналов, характерных для определенных неврологических заболеваний.
Ученые протестировали MNet с использованием МЭГ на 140 пациентах с эпилепсией, 26 людях с повреждениями спинного мозга и 67 добровольцах, не имеющих недугов. Нейросети удалось классифицировать специфику болезни и выделить здоровых участников эксперимента с точностью около 70%-90%, что намного выше традиционного метода диагностики неврологических недугов.
Японские специалисты намерены продолжить исследования, чтобы научить систему оценивать степень тяжести случая, давать прогнозы. Это поможет разрабатывать более эффективные методы лечения таких заболеваний.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:40