Разработана автоматическая система диагностики неврологических заболеваний с использованием МЭГ





Разработка специалистов Университета Осаки и их коллег из Токийского университета, использующая глубокую нейронную сеть DNN в качестве вычислительной структуры, основана на EnvNet - сквозном сверточном механизме для классификации звуков окружающей среды. Систему можно обучить извлечению и изучению особенностей сигналов, характерных для определенных неврологических заболеваний.Ученые протестировали MNet с использованием МЭГ на 140 пациентах с эпилепсией, 26 людях с повреждениями спинного мозга и 67 добровольцах, не имеющих недугов. Нейросети удалось классифицировать специфику болезни и выделить здоровых участников эксперимента с точностью около 70%-90%, что намного выше традиционного метода диагностики неврологических недугов.Японские специалисты намерены продолжить исследования, чтобы научить систему оценивать степень тяжести случая, давать прогнозы. Это поможет разрабатывать более эффективные методы лечения таких заболеваний.