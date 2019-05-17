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Компания One Plus вошла в пятерку лидеров среди производителей смартфонов премиум-класса

Презентация One Plus 7 недавно прошла в Китае. Основатель компании Пит Лау заявил, что они вошли в пятерку лидеров среди мировых производителей смартфонов премиум класса. Телефоны поступят в продажу в США уже сегодня, а в Европе и Китае с 21 мая.
Компания One Plus вошла в пятерку лидеров среди производителей смартфонов премиум-класса

Бренд One Plus не так давно вышел на мировой рынок. Всего шесть лет назад первая продукция компании появилась в продаже. Этот производитель стремительно набрал обороты и уже составил конкуренцию таким именитым брендам, как Apple, Samsung, Huawei и OPPO, войдя в пятерку лучших среди премиум класса. За это недолгое время пребывания на мировом рынке компании удалось выпустить 10 флагманских моделей телефона.

В этом году One Plus представила версию своего телефона Pro, которая обладает расширенными опциями по сравнению с базовой моделью. Самым существенным отличием между ними является выдвигающаяся камера в продвинутой версии. Уже сегодня смартфон поступит в продажу в США, а в Европе и Китае его можно будет приобрести с 21 мая. Стоимость базовой комплектации стартует от 469 долларов, а версия Pro обойдется не меньше, чем за 669 долларов.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:59

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