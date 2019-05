Компания One Plus вошла в пятерку лидеров среди производителей смартфонов премиум-класса

Бренд One Plus не так давно вышел на мировой рынок. Всего шесть лет назад первая продукция компании появилась в продаже. Этот производитель стремительно набрал обороты и уже составил конкуренцию таким именитым брендам, как Apple, Samsung, Huawei и OPPO, войдя в пятерку лучших среди премиум класса. За это недолгое время пребывания на мировом рынке компании удалось выпустить 10 флагманских моделей телефона.В этом году One Plus представила версию своего телефона Pro, которая обладает расширенными опциями по сравнению с базовой моделью. Самым существенным отличием между ними является выдвигающаяся камера в продвинутой версии. Уже сегодня смартфон поступит в продажу в США, а в Европе и Китае его можно будет приобрести с 21 мая. Стоимость базовой комплектации стартует от 469 долларов, а версия Pro обойдется не меньше, чем за 669 долларов.