Джоди Фостер осталась равнодушной к смерти брошенного в нищете отца





Знаменитость проживает в особняке стоимостью около $15 млн. Вила актрисы расположена недалеко от Северного Голливуда, где находится небольшая однокомнатная квартира ее отца Люциуса Фишера Фостера III. Экс-полковник ВВС США, принимавший участие во Второй мировой войне, разорвал отношения с матерью голливудской звезды Эвелин еще до рождения дочери и не участвовал в воспитании ребенка. Джоди Фостер иногда получала от родителя подарки, однако предательство так и не смогла ему простить. Не затронул сердце актрисы и факт, что военный в 2011 году взял $100 000 под залог квартиры, чтобы пожертвовать средства бездомным.Знаменитость, добившаяся мирового признания и достатка благодаря своему таланту, не стремилась наладить отношения с отцом. Ветеран Второй мировой и его жена Мэделин Леон в последнее время оказались на грани нищеты, стараясь выжить на скромную пенсию $166 в неделю. Кроме того, родитель актрисы страдал болезнью Альцгеймера. Смерть отца оставила звезду равнодушной.