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Армия США выбрала разработчиков 100-киловаттного боевого лазера

В США выбрали компании, которые займутся разработкой 100-киловаттного боевого лазера для армии страны. Соответствующий тендер получил консорциум Dynetics и Lockheed Martin.
Армия США выбрала разработчиков 100-киловаттного боевого лазера

Тендер на создание HEL TVD был запущен в США еще в 2016 году. Взявшимся за проект специалистам предстоит создать прототип мобильного боевого лазера, который будет устанавливаться на грузовом авто семейства FMTV. Мощность тактического лазера при этом должна достигать 100 киловатт. Испытания итогового продукта должны состояться максимум в 2022 году. Предполагается, что с целью обеспечения боевого лазера HEL TVD энергией задействуют гибридную энергетическую установку, созданную компанией Rolls-Royce.

Стоящие на вооружении США грузовики FMTV обычно используют для транспортировки в колоннах боеприпасов, провизии и иных значимых грузов. Ожидается, что при наличии лазерного оружия такой транспорт сможет защищать себя в том числе от БПЛА, а также вертолетов или даже компактных самолетов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:50

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