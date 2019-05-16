Ученые описали управляющую движениями организма “черную субстанцию”





Под черной субстанцией подразумевается часть экстрапирамидной системы, задействованной в управлении движениями. Она размещается в среднем мозге, играя значительную роль в процессе регуляции как моторных, так и ряда вегетативных функций. Много лет назад в “черных клетках” выделили наличие двух частей, а именно pars compacta и pars reticulata. При этом гибель дофаминергических нейронов в первом случае служит одним из симптомов болезни Паркинсона.Посредством серии экспериментов и анализов, а также онтогенетических манипуляций с грызунами, швейцарские ученые установили, что для точности движения требуется слаженное функционирование обеих категорий названных клеток. Если при болезни Паркинсона нейроны страдают, это влечет за собой тремор, гипокинезию и иные нарушения движений.