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Ученые описали управляющую движениями организма “черную субстанцию”

Ученые из Швейцарии описали “черную субстанцию”, которая управляет движениями организма у мышей. Это происходит за счет нескольких категорий нейронов, заключили представители Базельского университета.
Ученые описали управляющую движениями организма “черную субстанцию”

Под черной субстанцией подразумевается часть экстрапирамидной системы, задействованной в управлении движениями. Она размещается в среднем мозге, играя значительную роль в процессе регуляции как моторных, так и ряда вегетативных функций. Много лет назад в “черных клетках” выделили наличие двух частей, а именно pars compacta и pars reticulata. При этом гибель дофаминергических нейронов в первом случае служит одним из симптомов болезни Паркинсона.

Посредством серии экспериментов и анализов, а также онтогенетических манипуляций с грызунами, швейцарские ученые установили, что для точности движения требуется слаженное функционирование обеих категорий названных клеток. Если при болезни Паркинсона нейроны страдают, это влечет за собой тремор, гипокинезию и иные нарушения движений.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:20

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