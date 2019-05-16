АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в Instagram

Известный российский артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных начали свои отношение необычным, но современным способом. Знаменитости познакомились в Instagram и только после этого встретились в жизни.
Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в Instagram

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Пара рассказала о своем необычном знакомстве, зародившемся в Instagram. В тот момент артист балета уже принял решение удалить страницу в этой социальной сети и «напоследок» проверял личные сообщения. Среди них он увидел Елену Ильиных и ощущения заставили его прочитать этот текст. «Я сразу почувствовал ее энергетику и понял, что я буду с этим человеком», - рассказывает знаменитость.

Фигуристка Елена Ильиных поделилась своей частью этой истории. Написать Сергею Полунину она решила после просмотра фильма «Танцор», где снимался артист балета. Эту картину ей порекомендовала мать, но балерина долгое время откладывала ее. Когда она все-таки посмотрела фильм, то оказалась под огромным впечатлением. Знаменитость сразу решила написать Сергею Полунину и выразить ему слова поддержки и благодарности.

Первая встреча пары произошла в одном из аэропортов Германии. Сергей Полунин долгое время ждал Елену Ильиных и сильно волновался, так как они еще ни разу не общались лично. Несмотря на это, они сразу нашли общий язык.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые узнали причины неэффективности
Сергей Полунин и Елена Ильиных
«Мы не в ответе за своих родителей»:
Раскрыта дата бракосочетания Сергея
Салон Bentley Flying Spur получит
В Череповце собутыльники зарезали
«Кинул кирпич в машину»: Настасья
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен
Эксперты раскрыли точность прогнозов
Семен Слепаков заговорил о возможном
Ангела Меркель подтверждает намерение
Конспирологи: Конец света произойдет в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно
Vivo существенно снизила цены на свои
Ученые предложили усилить «Армату»
Наталья Штурм призналась в уважении к
Просмотреть все новости