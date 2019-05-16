Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в Instagram

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Пара рассказала о своем необычном знакомстве, зародившемся в Instagram. В тот момент артист балета уже принял решение удалить страницу в этой социальной сети и «напоследок» проверял личные сообщения. Среди них он увидел Елену Ильиных и ощущения заставили его прочитать этот текст. «Я сразу почувствовал ее энергетику и понял, что я буду с этим человеком», - рассказывает знаменитость.Фигуристка Елена Ильиных поделилась своей частью этой истории. Написать Сергею Полунину она решила после просмотра фильма «Танцор», где снимался артист балета. Эту картину ей порекомендовала мать, но балерина долгое время откладывала ее. Когда она все-таки посмотрела фильм, то оказалась под огромным впечатлением. Знаменитость сразу решила написать Сергею Полунину и выразить ему слова поддержки и благодарности.Первая встреча пары произошла в одном из аэропортов Германии. Сергей Полунин долгое время ждал Елену Ильиных и сильно волновался, так как они еще ни разу не общались лично. Несмотря на это, они сразу нашли общий язык.