Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына

15 мая младший сын Дарьи и Сергея Пынзарь отпраздновал свой третий день рождения. На данный момент Давид в компании своего звездного родителя и старшего брата Артема находится в Турции. А мама мальчика знаменательный для него день пропустила.Расстроенная тем, что в такой важный для наследника день Дарье приходится находиться вдали от него, длинноволосая красавица поспешила опубликовать у себя на страничке в Instagram новый пост, к которому прикрепила архивную фотографию.По словам экс-участницы «Дома-2», ее младший сын очень храбрый и «характерный», хоть еще и совсем маленький. Также Дарья поспешила пожелать Давиду расти здоровым и сильным, а главное счастливым мужчиной.Нужно сказать, что звездное семейство Пынзарей с таким важным для них днем поздравили и некоторые коллеги по съемочной площадке. Среди тех, кто написал приятные слова Дарье и Сергею, оказались будущие мамочки Александра Артемова и Ольга Гажиенко, а также Игорь Трегубенко.Пользователи Сети тоже решили присоединиться к поздравлениям бывших героев телестройки «Дом-2». Один за другим фолловеры принялись желать Давиду «светлого будущего», а его родителям - терпения.