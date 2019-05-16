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Звезда «Дома-2» Милена Безбородова потратила в отпуске 75 тысяч за две недели

Одна из самых эпатажных участниц телестройки «Дом-2» Милена Безбородова отправилась на отдых. По словам телезнаменитости, за две недели она «спустила» огромные деньги - 75 тысяч рублей.

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова потратила в отпуске 75 тысяч за две недели

Уже несколько недель Безбородова находится в Эстонии. Длинноволосая красавица полетела в Таллин со своим возлюбленным Алексеем Безусом, чтобы представить родственникам мужчину, с которым планирует в будущем связать жизнь.

Стоит отметить, что Безбородова и Безус не стали упускать возможности и решили хорошо отдохнуть в этом живописном балтийском городе. Несколько часов назад Милена поспешила сообщить поклонникам, во сколько ей обошелся такой желанный отпуск.

По словам звезды «Дома-2», за две недели отдыха в Эстонии она потратила 75 тысяч рублей. Нужно сказать, что интернет-пользователей шокировало признание девушки. По их мнению, о такой баснословной сумме Безбородовой следовало промолчать.

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова потратила в отпуске 75 тысяч за две недели

Также стало известно, что все затраты в отпуске Милена и Алексей решили поделить напополам, а это значит, что все развлечения и походы в дорогостоящие рестораны влюбленные оплачивали вместе.

На что именно Безбородова и Безус тратили деньги, они решили не сообщать. Тем не менее, в Stories Милены не единожды появлялись короткие видеоролики, на которых она ходит с большим количеством пакетов из различных магазинов одежды, обуви и аксессуаров.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:11

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