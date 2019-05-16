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Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной дороге к аэропорту Домодедово

На подъездной дороге к международному аэропорту Домодедово случилось ДТП, участниками которого стали легковое транспортное средство и мотоцикл. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, мотоциклист скончался на месте аварии от полученных повреждений.
Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной дороге к аэропорту Домодедово

Согласно информации, 16 мая в 15:18 по МСК в Ленинском районе Московской области случилось ДТП на 23 км трассы А-105, являющейся подъездной дорогой к международному аэропорту Домодедово. На месте смертельного происшествия работают сотрудники ГИБДД Подмосковья. Они устанавливают все обстоятельство аварии, унесшей жизнь одного человека. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной столкновения мотоцикла и легкового автомобиля.

Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья обратился ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД и не провоцировать аварийные ситуации. Неуклонное соблюдение правил позволит не только сохранить жизнь людям, но и нормализировать пассажиропотоки.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:31

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