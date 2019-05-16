Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной дороге к аэропорту Домодедово





Согласно информации, 16 мая в 15:18 по МСК в Ленинском районе Московской области случилось ДТП на 23 км трассы А-105, являющейся подъездной дорогой к международному аэропорту Домодедово. На месте смертельного происшествия работают сотрудники ГИБДД Подмосковья. Они устанавливают все обстоятельство аварии, унесшей жизнь одного человека. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной столкновения мотоцикла и легкового автомобиля.Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья обратился ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД и не провоцировать аварийные ситуации. Неуклонное соблюдение правил позволит не только сохранить жизнь людям, но и нормализировать пассажиропотоки.