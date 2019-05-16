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Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Максим Фадеев, известный российский продюсер, отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети» из-за обнаруженных нарушений. Создатель группы SEREBRO похвалил «Первый канал» за умение признавать ошибки и отметил, что телеканал стал заложником ситуации.
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Максим Фадеев был одним из немногих, кто отказался комментировать скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети» сразу после голосования. Тогда музыкальный продюсер записал видео и заявил, что не видит никакого смысла что-либо говорить относительно сложившейся ситуации. Подобные слова были восприняты противоречиво.

16 мая стало известно, что компания Group-IB, проводящая проверку результатов голосования, обнаружила накрутку в пользу Микеллы Абрамовой, являющейся дочерью певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Чуть позже «Первый канал» заявил о том, что, основываясь на полученных данных, он отменяет результаты финала «Голос. Дети».

Максим Фадеев отметил, что всегда уважал тех, кто склонен признавать ошибки. При этом продюсер не считает, что «Первый канал» подстроил такие результаты. «Они точно так же являются жертвами ситуации», - констатирует создатель группы SEREBRO. Проводить финал повторно – идея просто ужасная, но при этом непонятно, как решить имеющуюся проблему иначе, заявил продюсер изданию RT.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:43

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