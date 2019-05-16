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Google Translate научили имитировать голос пользователя

Компания Google готовит обновление для системы перевода, добавив в нее возможность имитировать голос пользователя. Благодаря продукту Translatotron человек сможет услышать свой голос, говорящий на другом языке.
Google Translate научили имитировать голос пользователя

Google Translate использует каскадную функцию, которая может превращать речь в текст, переводить его на другой язык, а потом делать снова речью. Однако сейчас полученный результат по голосу часто отличается от исходного материала, что пытаются исправить разработчики. Исследователи ИИ считают, что сквозная система превзойдет имеющуюся, поскольку она пропускает часть, где речь необходимо превращать в текст.

Функция Google Translatotron проходит тестирование, но пока по результатам не опережает имеющуюся систему. Однако новинка доказала, что любая модель машинного обучения впоследствии может быть улучшена. Дальнейшие разработки на этой базе смогут послужить основой для запланированных на будущее систем перевода Google, основанных на базе AI.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:06

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