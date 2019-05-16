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Антибиотики облегчают симптомы болезни Альцгеймера у самцов мышей

Американские ученые провели исследование и установили, что определенные антибиотики, влияющую на кишечную микрофлору, значительно облегчают симптомы болезни Альцгеймера. При этом такое воздействие имеется только у самцов определенного вида мышей.
Антибиотики облегчают симптомы болезни Альцгеймера у самцов мышей

Ученые отмечают, микроорганизмы из кишечника способны влиять на множество аспектов жизнедеятельности человека, включая протекание различных недугов, в том числе болезни Альцгеймера. Она вызывает образование в мозге бляшек и активацию нейровоспаления данного органа. Такие процессы приводят к дегенеративным процессам, сказывающимся на всем спектре когнитивных функций.

Недавно ученые узнали, что изменение микрофлоры кишечника способно не только положительно сказываться на течении болезни Альцгеймера, но и повышать эффективность антибиотиков, призванных бороться с этим заболеванием. Это уже не первое исследование группы специалистов на данную тему, до этого они изучили один вид мышей, но данной выборки было недостаточно.

Недавно ученые приступили к новым тестам, для этого были использованы другие представителей вида - APPS1-21. Результаты оказались аналогичными. Самый примечательный их факт – это то, что антибиотики действуют только на самцов мышей, но не на самок. Причина оказалась в том, что у разных полов сильно отличалась структура микрофлоры кишечника. В настоящий момент ученые не знают, какой конкретно микроб отвечает за такое влияние.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:25

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