Возмущенный народ призывает СМИ оставить в покое Юлию Началову





Смерть Юлии Началовой шокировала не только ее поклонников, но и простых обывателей, которые равнодушно относились к ее творчеству. С момента ее кончины прошло два месяца, но популярные издания продолжают публиковать статьи, а телеканалы – показывать сюжеты, связанные или с самой исполнительницей, или с ее родными и близкими. Зачастую пресса освещает судебную тяжбу из-за квартиры в элитном столичном жилом комплексе Юлии Началовой.При этом многие обыватели считают перебором сложившуюся ситуацию относительно непрекращающейся шумихи вокруг имени певицы. Они призывают представителей СМИ оставить в покое прах умершей знаменитости и перестать "мыть ей кости".Однако искренние почитатели таланта Юлии Началовой внимательно знакомятся с появляющимися сведениями о жизни своей любимицы, следят за судьбой ее единственной дочери Веры Алдониной, сочувствуют родителям артистки. Они хотят удостовериться, что у самых родных людей певицы все в порядке. Кроме того, фанаты отмечают, что Юлия Началова была добродушным, интересным, общительным человеком, поэтому интерес к ее персоне не утихает до сих пор.