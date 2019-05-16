Возмущенный народ призывает СМИ оставить в покое Юлию Началову
Юлия Началова ушла из жизни 16 марта этого года, однако в отечественных СМИ по сей день появляются новости о певице, причем порой связанные со скандалами. Многие пользователи Сети возмущены по поводу происходящего и призывают прессу прекратить "перемывать кости" покойной звезде.
Смерть Юлии Началовой шокировала не только ее поклонников, но и простых обывателей, которые равнодушно относились к ее творчеству. С момента ее кончины прошло два месяца, но популярные издания продолжают публиковать статьи, а телеканалы – показывать сюжеты, связанные или с самой исполнительницей, или с ее родными и близкими. Зачастую пресса освещает судебную тяжбу из-за квартиры в элитном столичном жилом комплексе Юлии Началовой.
При этом многие обыватели считают перебором сложившуюся ситуацию относительно непрекращающейся шумихи вокруг имени певицы. Они призывают представителей СМИ оставить в покое прах умершей знаменитости и перестать "мыть ей кости".
Однако искренние почитатели таланта Юлии Началовой внимательно знакомятся с появляющимися сведениями о жизни своей любимицы, следят за судьбой ее единственной дочери Веры Алдониной, сочувствуют родителям артистки. Они хотят удостовериться, что у самых родных людей певицы все в порядке. Кроме того, фанаты отмечают, что Юлия Началова была добродушным, интересным, общительным человеком, поэтому интерес к ее персоне не утихает до сих пор.
Смерть Юлии Началовой шокировала не только ее поклонников, но и простых обывателей, которые равнодушно относились к ее творчеству. С момента ее кончины прошло два месяца, но популярные издания продолжают публиковать статьи, а телеканалы – показывать сюжеты, связанные или с самой исполнительницей, или с ее родными и близкими. Зачастую пресса освещает судебную тяжбу из-за квартиры в элитном столичном жилом комплексе Юлии Началовой.
При этом многие обыватели считают перебором сложившуюся ситуацию относительно непрекращающейся шумихи вокруг имени певицы. Они призывают представителей СМИ оставить в покое прах умершей знаменитости и перестать "мыть ей кости".
Однако искренние почитатели таланта Юлии Началовой внимательно знакомятся с появляющимися сведениями о жизни своей любимицы, следят за судьбой ее единственной дочери Веры Алдониной, сочувствуют родителям артистки. Они хотят удостовериться, что у самых родных людей певицы все в порядке. Кроме того, фанаты отмечают, что Юлия Началова была добродушным, интересным, общительным человеком, поэтому интерес к ее персоне не утихает до сих пор.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:24