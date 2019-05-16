Group-IB обнаружила накрутку голосов за дочь Алсу во время голосования в шоу «Голос. Дети»
Появились первые результаты проверки, призванной установить, честное ли было финальное голосование на шоу «Голос. Дети». Эксперты Group-IB зафиксировали деятельность ботов при отправке SMS-сообщений и совершении звонков в пользу одного из участников.
Окончательный отчет специалистов будет опубликован до конца месяца, но его первые результаты известны уже сейчас. Представители Group-IB обнаружили аномальную активность в отправке сообщений в пользу одного из участников. Они напрямую не называют его имя, но присутствует его номер – 07. В финале «Голос. Дети» он принадлежал Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
За этого участника боты отправили 8 тысяч sms-сообщений. Эксперты Group-IB отмечают, вероятно в алгоритме программы произошла ошибка, поэтому в текст попадал не только номер, но и посторонний текст. В нем отображалась время и дата отправки сообщения. Для этого было использовано 300 телефонных номеров.
Похожая ситуация была и с голосованием посредством звонков. Около 30 тысяч звонков в пользу одного из участников было совершено с мобильных телефонов, имеющих номера, следующие по порядку, у них отличались только последние цифры. Эксперты не заметили влияние на саму систему отправили и подсчета голосов. Представители Group-IB передали «Первому каналу» предварительную версию отчета. Телеканал отказался давать комментарии до публикации окончательной версии.
Окончательный отчет специалистов будет опубликован до конца месяца, но его первые результаты известны уже сейчас. Представители Group-IB обнаружили аномальную активность в отправке сообщений в пользу одного из участников. Они напрямую не называют его имя, но присутствует его номер – 07. В финале «Голос. Дети» он принадлежал Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
За этого участника боты отправили 8 тысяч sms-сообщений. Эксперты Group-IB отмечают, вероятно в алгоритме программы произошла ошибка, поэтому в текст попадал не только номер, но и посторонний текст. В нем отображалась время и дата отправки сообщения. Для этого было использовано 300 телефонных номеров.
Похожая ситуация была и с голосованием посредством звонков. Около 30 тысяч звонков в пользу одного из участников было совершено с мобильных телефонов, имеющих номера, следующие по порядку, у них отличались только последние цифры. Эксперты не заметили влияние на саму систему отправили и подсчета голосов. Представители Group-IB передали «Первому каналу» предварительную версию отчета. Телеканал отказался давать комментарии до публикации окончательной версии.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:56