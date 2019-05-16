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Group-IB обнаружила накрутку голосов за дочь Алсу во время голосования в шоу «Голос. Дети»

Появились первые результаты проверки, призванной установить, честное ли было финальное голосование на шоу «Голос. Дети». Эксперты Group-IB зафиксировали деятельность ботов при отправке SMS-сообщений и совершении звонков в пользу одного из участников.
Group-IB обнаружила накрутку голосов за дочь Алсу во время голосования в шоу «Голос. Дети»

Окончательный отчет специалистов будет опубликован до конца месяца, но его первые результаты известны уже сейчас. Представители Group-IB обнаружили аномальную активность в отправке сообщений в пользу одного из участников. Они напрямую не называют его имя, но присутствует его номер – 07. В финале «Голос. Дети» он принадлежал Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

За этого участника боты отправили 8 тысяч sms-сообщений. Эксперты Group-IB отмечают, вероятно в алгоритме программы произошла ошибка, поэтому в текст попадал не только номер, но и посторонний текст. В нем отображалась время и дата отправки сообщения. Для этого было использовано 300 телефонных номеров.

Похожая ситуация была и с голосованием посредством звонков. Около 30 тысяч звонков в пользу одного из участников было совершено с мобильных телефонов, имеющих номера, следующие по порядку, у них отличались только последние цифры. Эксперты не заметили влияние на саму систему отправили и подсчета голосов. Представители Group-IB передали «Первому каналу» предварительную версию отчета. Телеканал отказался давать комментарии до публикации окончательной версии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:56

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