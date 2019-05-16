Российская армия вскоре получит человекоподобных роботов





Как сообщают представители Фонда перспективных исследований, на данный момент они ведут работу по созданию специального человекоподобного робота. Кроме прочего, он сможет взаимодействовать с радиоактивными отходами и эффективно утилизировать их так, как не способен человек. Кроме того, в обозримом будущем планируется создание полноценного робота-сапера, управление которым может вестись на расстоянии.Отмечается, что подобные решения могут быть воплощены в достаточно обозримом будущем. О создании полноценного искусственного интеллекта, способного самостоятельно принимать решения, пока не идет речи.