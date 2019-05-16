Российская армия вскоре получит человекоподобных роботов
Как стало известно, российские специалисты работают над созданием специального человекоподобного робота. Он сможет не только эффективно работать в местах повышенной опасности, но и помогать на службе военных.
Как сообщают представители Фонда перспективных исследований, на данный момент они ведут работу по созданию специального человекоподобного робота. Кроме прочего, он сможет взаимодействовать с радиоактивными отходами и эффективно утилизировать их так, как не способен человек. Кроме того, в обозримом будущем планируется создание полноценного робота-сапера, управление которым может вестись на расстоянии.
Отмечается, что подобные решения могут быть воплощены в достаточно обозримом будущем. О создании полноценного искусственного интеллекта, способного самостоятельно принимать решения, пока не идет речи.
Как сообщают представители Фонда перспективных исследований, на данный момент они ведут работу по созданию специального человекоподобного робота. Кроме прочего, он сможет взаимодействовать с радиоактивными отходами и эффективно утилизировать их так, как не способен человек. Кроме того, в обозримом будущем планируется создание полноценного робота-сапера, управление которым может вестись на расстоянии.
Отмечается, что подобные решения могут быть воплощены в достаточно обозримом будущем. О создании полноценного искусственного интеллекта, способного самостоятельно принимать решения, пока не идет речи.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:52