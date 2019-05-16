Елена Перминова призналась, что она с Лебедевым не расписаны

У Елены Перминовой и Александра Лебедева есть трое детей, поэтому многие считали, что пара официально перебывает в браке. Тем более в 2017 году Перминова опубликовала фото в своем аккаунте Instagram, которое было похоже на брачную церемонию. C того времени у большинства поклонников вообще не было сомнений о том, что она замужем за Лебедевым.Однако недавно один из пользователей Сети задал Елене Перминовой вопрос, почему она не взяла фамилию своего супруга. Перминова ответила, что в случае бракосочетания она оставит свою фамилию. Таким образом известная личность полностью опровергла догадки своих поклонников.По утверждению Елены Перминовой, она и так счастлива, поскольку её вторая половина всегда находится рядом и предоставляет ей достаточно внимания.