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Елена Перминова призналась, что она с Лебедевым не расписаны

Елена Перминова уже на протяжении 15 лет перебывает в отношениях с Александром Лебедевым. Несмотря на это, пара до сих пор не узаконила свой брак.
Елена Перминова призналась, что она с Лебедевым не расписаны

У Елены Перминовой и Александра Лебедева есть трое детей, поэтому многие считали, что пара официально перебывает в браке. Тем более в 2017 году Перминова опубликовала фото в своем аккаунте Instagram, которое было похоже на брачную церемонию. C того времени у большинства поклонников вообще не было сомнений о том, что она замужем за Лебедевым.

Однако недавно один из пользователей Сети задал Елене Перминовой вопрос, почему она не взяла фамилию своего супруга. Перминова ответила, что в случае бракосочетания она оставит свою фамилию. Таким образом известная личность полностью опровергла догадки своих поклонников.

По утверждению Елены Перминовой, она и так счастлива, поскольку её вторая половина всегда находится рядом и предоставляет ей достаточно внимания.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:08

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