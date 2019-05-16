В Госдуме хотят запустить программу борьбы с разводами со школы





Согласно данным Росстата, в 2018 году в стране брак успели разорвать 584 тысячи пар, что, по мнению Тамары Плетневой, требует дополнительного внимания. Представитель Госдумы уверена, что ответственность граждан следует повышать с детства, для чего в школах будут введены специальные курсы этики и психологии супружеской жизни. Плетнева отметила, что данный курс имел место в советской школе, а также припомнила, что сама какое-то время преподавала предмет и учащиеся школы относились к нему с интересом.Плетнева намерена создать комфортные условия прежде всего для молодых семей, которые смогут получить собственное жилье и достойную оплату труда. Ранее сообщалось о намерении депутата Владимира Петрова обратиться к Дмитрию Медведеву с предложением осложнить процедуру развода.