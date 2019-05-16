АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

В Госдуме хотят запустить программу борьбы с разводами со школы

В Госдуме намерены запустить программу борьбы с разводами, которую введут в школах. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказала Тамара Плетнева, стоящая во главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
В Госдуме хотят запустить программу борьбы с разводами со школы

Согласно данным Росстата, в 2018 году в стране брак успели разорвать 584 тысячи пар, что, по мнению Тамары Плетневой, требует дополнительного внимания. Представитель Госдумы уверена, что ответственность граждан следует повышать с детства, для чего в школах будут введены специальные курсы этики и психологии супружеской жизни. Плетнева отметила, что данный курс имел место в советской школе, а также припомнила, что сама какое-то время преподавала предмет и учащиеся школы относились к нему с интересом.

Плетнева намерена создать комфортные условия прежде всего для молодых семей, которые смогут получить собственное жилье и достойную оплату труда. Ранее сообщалось о намерении депутата Владимира Петрова обратиться к Дмитрию Медведеву с предложением осложнить процедуру развода.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Глюкоза появилась на выставке в
Российская армия вскоре получит
Марина Анисина рассказала о смерти
«Я жалкий и дешевый нищеброд»: Ксения
Минобороны РФ получило второй из шести
Ольга Бузова на шоу «Студия Союз»
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
Просмотреть все новости