АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Светлана Зейналова показала первые шаги своей дочери

Телеведущая Светлана Зейналова показала первые шаги своей младшей дочери. Девочке скоро исполнится год, но она уже самостоятельно пытается ходить.
Светлана Зейналова показала первые шаги своей дочери

Светлана Зейналова не часто освещает свою личную жизнь, но и не скрывает маленьких радостей от своих поклонников. Именно поэтому она решила опубликовать видеозапись, на которой запечатлены первые шаги её младшей дочери Вероники. «Храбрый поступок прямо с утра пораньше! Даже немного подвиг», - написала сама телеведущая в комментариях под видеозаписью.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Зейналовой терпения. Многие фанаты отметили, что теперь знаменитости предстоит ещё больше терпения, ведь любознательности ребёнку не занимать. Об этом свидетельствуют другие публикации на странице телеведущей, на которых девочка активно изучает окружающий мир.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 13:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова на шоу «Студия Союз»
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
В США 5-летний мальчик принес в детский
Наташа Королева купила платье за
В телефонах Finney, выпускаемых
Ученые: Питание матери в старшем
Просмотреть все новости