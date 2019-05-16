Светлана Зейналова показала первые шаги своей дочери

Светлана Зейналова не часто освещает свою личную жизнь, но и не скрывает маленьких радостей от своих поклонников. Именно поэтому она решила опубликовать видеозапись, на которой запечатлены первые шаги её младшей дочери Вероники. «Храбрый поступок прямо с утра пораньше! Даже немного подвиг», - написала сама телеведущая в комментариях под видеозаписью.Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Зейналовой терпения. Многие фанаты отметили, что теперь знаменитости предстоит ещё больше терпения, ведь любознательности ребёнку не занимать. Об этом свидетельствуют другие публикации на странице телеведущей, на которых девочка активно изучает окружающий мир.