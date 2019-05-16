Дочь Игоря Саруханова снялась в первом клипе
Известный певец Игорь Саруханов опубликовал пост в своем аккаунте Instagram, на котором показан процесс создания клипа с участием его дочери Любови. На фотографиях девочка позирует с белой кошкой и танцует в кругу сверстниц.
Как рассказал артист, это первый клип с участием его дочери. Сейчас видеоролик, который имеет название «Белая кошка», находится в монтаже. Все родственники с нетерпением ждут финальную версию. Релиз клипа также ожидают и поклонники певца, которые уверены в успехе его дочери.
Любовь Саруханова ранее уже выступала на большой сцене перед публикой. В прошлом году она исполнила песню «День без тебя», и заслужила очень положительные отзывы. Девочке сейчас 10 лет и это второй ребенок в семье Игоря Саруханова. Младшей дочери сейчас всего четыре года.
Как рассказал артист, это первый клип с участием его дочери. Сейчас видеоролик, который имеет название «Белая кошка», находится в монтаже. Все родственники с нетерпением ждут финальную версию. Релиз клипа также ожидают и поклонники певца, которые уверены в успехе его дочери.
Любовь Саруханова ранее уже выступала на большой сцене перед публикой. В прошлом году она исполнила песню «День без тебя», и заслужила очень положительные отзывы. Девочке сейчас 10 лет и это второй ребенок в семье Игоря Саруханова. Младшей дочери сейчас всего четыре года.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:20