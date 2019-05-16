Врачи рассказали о первых симптомах аппендицита





Подобное воспаление широко распространено у людей от 10 до 30 лет, но может встречаться и в более старшем возрасте. Несмотря на это, до сих пор фиксируются случаи летального исхода от аппендицита, так как человеку не была оказана своевременная помощь. Для ее получение требуется знание симптоматики развития этой проблемы, говорящих о необходимости обращения к медикам.Врачи выделили основные первоначальные симптомы аппендицита, которые может заметить сам человек. В первую очередь это регулярные и усиливающиеся болевые ощущения в брюшной полости. Они могут сопровождаться болезненным кашлем, лихорадкой и потерей аппетита. Еще одна группа факторов – проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарея, запор, рвота и тошнота.Специалисты отмечают, все симптомы, кроме первого, могут быть спровоцированы другими болезнями, но существует легкий способ самодиагностики. Необходимо положить руку на брюшную полость над аппендиксом,и слегка надавить. Если боль резко усилилась – эта аппендицит. Повторять подобную процедуру не стоит, так как она может привести к его разрыву. После этого необходимо сразу вызывать скорую помощь.