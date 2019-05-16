Специалисты составили рейтинг самых надежных немецких автомобилей





Лидерство в ТОПе надежных автомобилей занимают сразу два транспортных средства: Mercedes-Benz B-Class и Porsche 911. Первому присвоено звание лучшего компактного минивена на родине, поскольку это транспортное средство является не только очень надежным, но и относительно недорогим. В свою очередь, Porsche 911 присвоено звание «самого безопасного автомобиля». Кроме этого премиум модель редко нуждается в помощи сервисного центра. Оба автомобиля получили по 4 балла из 5 за надежность.Немного ниже в рейтинге расположились представители BMW и Audi. В прошлом году мир увидел хетчбэк Audi А1, который сразу приобрел популярность из-за отличных характеристик и надежной конструкции. BMW также «не пасет задних», поскольку их полноприводный X1 не сдает позиции и спрос на автомобиль не падает. Эта модель отличается хорошими характеристиками и надежностью. Популярен автомобиль и в России.Можно было бы упомянуть и о других производителях, таких как Volkswagen, однако в сравнении с вышеуказанными моделями, они немного не дотягивают. Кроме этого на рынке представлено много автомобилей, которые схожи по характеристикам и одинаково надежны. В этом рейтинге указанны только самые популярные модели. Однако не стоит забывать, что большинство автомобилей немецкого производства отличаются отличным качеством и надежностью, именно поэтому германские бренды – одни из самых популярных в мире.