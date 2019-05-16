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Realme анонсировали свой первый флагманский смартфон Realme X

Компания Realme официально представила свой первый флагманский смартфон Realme X. Телефон будет доступен для заказа на индийских сайтах с 20 мая.
Realme анонсировали свой первый флагманский смартфон Realme X

Производитель мобильных устройств Realme ориентируется на индийский рынок, поэтому их мобильные устройства отлично совмещают в себе показатель цена-качество. Сейчас бренд имеет большую популярность в Индии, поэтому всех заинтересовал новый флагманский смартфон.

Realme X имеет впечатляющий дизайн и довольно хорошие технические характеристики, отмечают эксперты. Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 710. Мобильное устройство оборудовано OLED-экраном размером 6,53-дюйма, который позволит наслаждаться просмотром мультимедийных файлов. Основная камера имеет 48 мегапикселей, а фронтальная - 16 мегапикселей. Это позволит делать качественные снимки при любых условиях. Кроме этого фронтальная камера выдвижная, поэтому на экране отсутствуют выемки для объектива. Также смартфон оборудован подэкранным датчиком отпечатков пальцев, а батарея емкостью 3 745 мАч обеспечит долгую автономную работу устройства. Кроме этого гаджет имеет функцию быстрой зарядки Oppo VOOC 3.0.

Представители компании утверждают, что телефон доступен в трех комплектациях: 4 ГБ/64 ГБ, 6 ГБ/64 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ. Стоимость смартфона будет варьироваться от 14 до 17 тысяч рублей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:10

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