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Автомобили Aurus оснастят специальными шинами для скоростной езды от Pirelli

Стали известные новые технические характеристики автомобилей Aurus, разработанных в России для первых лиц государства. Машины оснастят специальными шинами Pirelli, приспособленными для скоростной езды и повышенных нагрузок.
Автомобили Aurus оснастят специальными шинами для скоростной езды от Pirelli

Об этом рассказал Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха. Производством этих шин займется совместное предприятие этой государственной организации и итальянского бренда Pirelli, созданное еще в 2009 году. Для автомобилей Aurus были разработаны специальные модели, приспособленные для скоростной езды и повышенных нагрузок. Каждая шина сможет выдерживать вес до 1060 килограммов и максимальную скорость до 270 км/ч. Они получили название Scorpion и будут соответствовать стандарту премиальных автомобилей.

Их разработкой занималось СП «Пирелли Тайр Руссия», а заказ разместил НАМИ, отвечающий за машины Aurus. На недавнем параде в честь Дня Победы, состоявшемся в Москве, данные люксовые автомобили использовали именно специальные шины Pirelli Scorpion.

Сам парадный кабриолет Aurus недавно успешно прошел заводские испытания, выполнив все нормативы. В течении 2019 года должны пройти и государственные тесты, что станет завершающим этапом в утверждении данных люксовых машин для первых лиц государства. В рамках серии будут выпускаться седаны, кабриолеты, минивэны, лимузины и внедорожники, все они построены на общей модульной платформе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:47

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