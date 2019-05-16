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Киану Ривз оставил отпечатки рук и ног в цементе у Китайского театра в Голливуде

Американский актер Киану Ривз оставил отпечатки своих рук и ног в цементе у Китайского театра в Голливуде. Торжественная церемония, посвященная звезде, состоялась 14 мая.
Киану Ривз оставил отпечатки рук и ног в цементе у Китайского театра в Голливуде

Накануне премьеры третьей части франшизы “Джон Уик” 54-летний Киану Ривз оставил свои следы на цементе в Голливуде. Таким образом кино-элита отдает должное за заслуги артистов. Киану Ривз неоднократно заявлял, что любит свою работу, а в одном из интервью признался, что ему нравится смотреть фильмы и сниматься в них. Как цитирует актера издание France24, он начал свою карьеру в 15 лет в Торонто, а уже спустя 5 лет проехал через всю страну в Лос-Анджелес на собственном автомобиле, чтобы осуществить мечту.

На своей странице в сети Instagram актриса Хэлли Берри опубликовала фото с мероприятия, а также поздравила с коллегу достижением. По мнению артистки, Киану Ривз является одним из самых трудолюбивых артистов современности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:11

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