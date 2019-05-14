Отметившая помолвку Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе
Американская актриса Дженнифер Лоуренс отметила помолвку с Куком Марони на закрытой вечеринке. Папарацци встретили звездную пару на улицах Нью-Йорка, запечатлев на фото.
Накануне 28-летняя Дженнифер Лоуренс отпраздновала собственную помолвку, что произошло на закрытой вечеринке в Нью-Йорке. Звезда была облачена в персиковое платье в пол, дополнив образ лодочками от Casadei, сумкой дизайнера Roger Vivier и украшениями от Fred Leighton. Новоиспеченный жених артистки Кук Марони предпочел для мероприятия строгий темно-синий костюм и замшевые лоферы. На странице стилистов Джилл Линкольн и Джордан Джонсон в сети Instagram появилось также фото вечера того же дня, на котором Лоуренс запечатлена идущей по украшенной огнями дорожке.
Об отношениях Дженнифер Лоуренс и Кука Марони стало известно в 2018 году, а согласно слухам, пара познакомилась через общую подругу. В феврале 2019 года на безымянном пальце артистки было замечено помолвочное кольцо. На данный момент дата бракосочетания неизвестна, а сама актриса в ближайшее время отправится в промо-тур фильма “Люди Икс: Темный Феникс”.
Накануне 28-летняя Дженнифер Лоуренс отпраздновала собственную помолвку, что произошло на закрытой вечеринке в Нью-Йорке. Звезда была облачена в персиковое платье в пол, дополнив образ лодочками от Casadei, сумкой дизайнера Roger Vivier и украшениями от Fred Leighton. Новоиспеченный жених артистки Кук Марони предпочел для мероприятия строгий темно-синий костюм и замшевые лоферы. На странице стилистов Джилл Линкольн и Джордан Джонсон в сети Instagram появилось также фото вечера того же дня, на котором Лоуренс запечатлена идущей по украшенной огнями дорожке.
Об отношениях Дженнифер Лоуренс и Кука Марони стало известно в 2018 году, а согласно слухам, пара познакомилась через общую подругу. В феврале 2019 года на безымянном пальце артистки было замечено помолвочное кольцо. На данный момент дата бракосочетания неизвестна, а сама актриса в ближайшее время отправится в промо-тур фильма “Люди Икс: Темный Феникс”.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:46