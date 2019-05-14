Во Внуково у пассажира пытались украсть 210 тысяч долларов





Попытка ограбления состоялась во время ожидания рейса, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Житель Калининградской области перевозил с собой крупную сумму денег – 210 тысяч долларов (13,7 млн рублей). В этом россиянину помогал его знакомый, но в последний момент мужчина решил украсть эти средства. Он выбрал момент, взял сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший сообщил об инциденте правоохранителям и те приступили к поиску злоумышленника.Правонарушителя удалось задержать достаточно быстро, его обнаружили на местном международном автовокзале. Там он хотел покинуть Москву на одном из рейсовых автобусов. Вместе с ним полиция обнаружила сумку денег, после пересчета в ней оказалось сумма, названая пострадавшим – 210 тысяч долларов. Задержанный правонарушитель сознался в содеянном, им оказался 26-летний житель Иркутской области. По факту происшествия открыто уголовное делопроизводство по статье УК РФ «Кража».