Во Внуково у пассажира пытались украсть 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внукова один из пассажиров чуть не стал жертвой своего знакомого, попытавшегося украсть 210 тысяч долларов. Вскоре после происшествия московские правоохранители задержали злоумышленника, он сознался в содеянном.
Попытка ограбления состоялась во время ожидания рейса, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Житель Калининградской области перевозил с собой крупную сумму денег – 210 тысяч долларов (13,7 млн рублей). В этом россиянину помогал его знакомый, но в последний момент мужчина решил украсть эти средства. Он выбрал момент, взял сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший сообщил об инциденте правоохранителям и те приступили к поиску злоумышленника.
Правонарушителя удалось задержать достаточно быстро, его обнаружили на местном международном автовокзале. Там он хотел покинуть Москву на одном из рейсовых автобусов. Вместе с ним полиция обнаружила сумку денег, после пересчета в ней оказалось сумма, названая пострадавшим – 210 тысяч долларов. Задержанный правонарушитель сознался в содеянном, им оказался 26-летний житель Иркутской области. По факту происшествия открыто уголовное делопроизводство по статье УК РФ «Кража».
Попытка ограбления состоялась во время ожидания рейса, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Житель Калининградской области перевозил с собой крупную сумму денег – 210 тысяч долларов (13,7 млн рублей). В этом россиянину помогал его знакомый, но в последний момент мужчина решил украсть эти средства. Он выбрал момент, взял сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший сообщил об инциденте правоохранителям и те приступили к поиску злоумышленника.
Правонарушителя удалось задержать достаточно быстро, его обнаружили на местном международном автовокзале. Там он хотел покинуть Москву на одном из рейсовых автобусов. Вместе с ним полиция обнаружила сумку денег, после пересчета в ней оказалось сумма, названая пострадавшим – 210 тысяч долларов. Задержанный правонарушитель сознался в содеянном, им оказался 26-летний житель Иркутской области. По факту происшествия открыто уголовное делопроизводство по статье УК РФ «Кража».
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:11