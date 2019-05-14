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Сергей Шнуров обещает поклонникам гастроли и два клипа от «Ленинграда»

Группа «Ленинград» объявила о том, что еще в течение года будет гастролировать. Сергей Шнуров также пообещал фанатам выпустить два клипа.
Сергей Шнуров обещает поклонникам гастроли и два клипа от «Ленинграда»

Известие об окончании творческого пути группы «Ленинград» весьма расстроило фанатов. Сергей Шнуров провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о том, что планирует отправиться с коллективом в последний тур по территории РФ. Он отметил, что гастроли продлятся целый год. Концертная поездка будет длиться с 4 июня по 12 октября, концерты пройдут в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-дону и Санкт Петербурге.

Также Сергей Шнуров отметил, что планируются к выходу два клипа группы и несколько новых песен, так что поклонникам пока не время расстраиваться. Также артист заявил, что группа, возможно, соберется снова, если кто-то согласится заплатить за концерт 300 тысяч долларов.
Сергей Шнуров обещает поклонникам гастроли и два клипа от «Ленинграда»

Сергей Шнуров сообщил, что в настоящее время не испытывает финансовых трудностей, а потому планирует после завершения работы с группой «ничем не позаниматься».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:38

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