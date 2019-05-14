Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк решила стать лысой

Британская актриса, позирующая с шампанским "Дом Периньон", призналась поклонникам: спиртное ей было необходимо для просмотра пятой серии последнего сезона франшизы, а также для участия в ее съемках. "Мать Драконов" дала понять, что на площадке идет серьезная и сложная работа, у многих "сдают нервы", а у нее, судя по хэштегу, даже "снесло парик".Некоторые подписчики знаменитости были очень удивлены, хотя, если присмотреться - можно увидеть, что на голове у Эмилии Кларк обычный грим. Нашлись комментаторы, назвавшие кумира "горячей", несмотря на такой внешний вид. Фолловеры активно обсуждают новый эпизод и соглашаются с актрисой, что серия получилась действительно напряженной.