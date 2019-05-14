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Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк решила стать лысой

ЭЭмилия Кларк, известная многим любителям фантастической саги "Игра престолов" благодаря роли королевы Дейенерис, решила шокировать фанатов. Звезда разместила в Instagram новое фото со съемок сериала, где запечатлена лысой и с бутылкой в руке.
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк решила стать лысой

Британская актриса, позирующая с шампанским "Дом Периньон", призналась поклонникам: спиртное ей было необходимо для просмотра пятой серии последнего сезона франшизы, а также для участия в ее съемках. "Мать Драконов" дала понять, что на площадке идет серьезная и сложная работа, у многих "сдают нервы", а у нее, судя по хэштегу, даже "снесло парик".

Некоторые подписчики знаменитости были очень удивлены, хотя, если присмотреться - можно увидеть, что на голове у Эмилии Кларк обычный грим. Нашлись комментаторы, назвавшие кумира "горячей", несмотря на такой внешний вид. Фолловеры активно обсуждают новый эпизод и соглашаются с актрисой, что серия получилась действительно напряженной.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:02

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