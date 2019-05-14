Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге





Исследователи из больницы Маклин и Йельского университета опубликовали результаты своего исследования крупномасштабных систем в головном мозге, результаты которых могут улучшить понимание симптомов и причин биполярного расстройства, шизофрении, депрессии и других психических заболеваний. По словам ведущего научного сотрудника Джастина Т. Бейкера, доктора медицинских наук, научного директора Технологического института психиатрии им. Маклина, исследование показало взгляд на то, как крупномасштабные системы мозга взаимодействуют друг с другом. Бейкер и его коллеги использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии более чем 1000 человек, включая пациентов, у которых были диагностированы такие состояния, как биполярное расстройство, шизофрения и депрессия.Информация собиралась с помощью сканирования в состоянии покоя, что позволило исследователям собирать данные о спонтанных колебаниях в мозге. Новый подход заключается в том, чтобы посмотреть на работу всего мозга, включая зрение и системы более высокого порядка.Новая работа позволяет понять, какие изменения в мозге являются общими для разных болезней. и какие аспекты могут быть специфическими. Благодаря исследованию ученые увидели, как похожи шизофрения, биполярное расстройство и депрессия. Результаты данной работы станут основными при изучении функционирования крупномасштабных систем мозга.