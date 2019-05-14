В небе над Аляской погибли пять человек из-за столкновения двух гидросамолетов





Трагедия произошла, когда люди возвращались с экскурсионного похода. Погибли как туристы, так и один из летчиков. Несколько человек находятся сейчас в больнице.Один гидросамолет перевозил 11 человек, на борту второго находились пятеро. Последний располагался в независимом туре. Организатор полета выразил соболезнования родственникам погибших людей.Прежде летчик легкомоторного самолета совершил неудачную посадку на Байкале. Из-за этого машина утонула, но пилоту удалось выбраться наружу и выжить.