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В небе над Аляской погибли пять человек из-за столкновения двух гидросамолетов

В результате столкновения двух гидросамолетов над Аляской погибли пять человек. Еще шестеро пропали без вести.
В небе над Аляской погибли пять человек из-за столкновения двух гидросамолетов

Трагедия произошла, когда люди возвращались с экскурсионного похода. Погибли как туристы, так и один из летчиков. Несколько человек находятся сейчас в больнице.

Один гидросамолет перевозил 11 человек, на борту второго находились пятеро. Последний располагался в независимом туре. Организатор полета выразил соболезнования родственникам погибших людей.

Прежде летчик легкомоторного самолета совершил неудачную посадку на Байкале. Из-за этого машина утонула, но пилоту удалось выбраться наружу и выжить.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:40

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