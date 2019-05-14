В небе над Аляской погибли пять человек из-за столкновения двух гидросамолетов
В результате столкновения двух гидросамолетов над Аляской погибли пять человек. Еще шестеро пропали без вести.
Трагедия произошла, когда люди возвращались с экскурсионного похода. Погибли как туристы, так и один из летчиков. Несколько человек находятся сейчас в больнице.
Один гидросамолет перевозил 11 человек, на борту второго находились пятеро. Последний располагался в независимом туре. Организатор полета выразил соболезнования родственникам погибших людей.
Прежде летчик легкомоторного самолета совершил неудачную посадку на Байкале. Из-за этого машина утонула, но пилоту удалось выбраться наружу и выжить.
Трагедия произошла, когда люди возвращались с экскурсионного похода. Погибли как туристы, так и один из летчиков. Несколько человек находятся сейчас в больнице.
Один гидросамолет перевозил 11 человек, на борту второго находились пятеро. Последний располагался в независимом туре. Организатор полета выразил соболезнования родственникам погибших людей.
Прежде летчик легкомоторного самолета совершил неудачную посадку на Байкале. Из-за этого машина утонула, но пилоту удалось выбраться наружу и выжить.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:40