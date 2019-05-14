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Тина Канделаки «привлекла внимание» к проблемам экологии откровенным декольте

Тина Канделаки опубликовала в Instagram-микроблоге пост о проблемах загрязнения окружающей среды, приурочив его ко Дню экологического образования, и призвала поклонников бережно относиться к природе. Для «привлечения всеобщего внимания» к важному вопросу телеведущая облачилась в платье с глубоким декольте.
Тина Канделаки «привлекла внимание» к проблемам экологии откровенным декольте

На снимке Канделаки в роскошном образе запечатлена у дерева. К черному платью с эффектным декольте 43-летняя знаменитость подобрала массивные серьги со стразами. Телеведущая призналась, что этим фото она хотела призвать людей заботиться о природе, отказавшись от потребительского отношения к ней. Звезда акцентировала внимание на хрупкости экосистемы и отметила: если человечество не научится беречь мир вокруг себя, его потомки окажутся в техногенной антиутопии, где потребуется сосредоточиться на борьбе за выживание.

Поклонники согласились со словами автора поста о необходимости заботиться об экологии. Многие не удержались от комплиментов в адрес Канделаки и похвалили ее фигуру, выгодно подчеркнутую элегантным нарядом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:26

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