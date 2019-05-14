Тина Канделаки «привлекла внимание» к проблемам экологии откровенным декольте

На снимке Канделаки в роскошном образе запечатлена у дерева. К черному платью с эффектным декольте 43-летняя знаменитость подобрала массивные серьги со стразами. Телеведущая призналась, что этим фото она хотела призвать людей заботиться о природе, отказавшись от потребительского отношения к ней. Звезда акцентировала внимание на хрупкости экосистемы и отметила: если человечество не научится беречь мир вокруг себя, его потомки окажутся в техногенной антиутопии, где потребуется сосредоточиться на борьбе за выживание.Поклонники согласились со словами автора поста о необходимости заботиться об экологии. Многие не удержались от комплиментов в адрес Канделаки и похвалили ее фигуру, выгодно подчеркнутую элегантным нарядом.