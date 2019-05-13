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Звезда «Дома-2» Рита Ларченко начала раскрывать секреты проекта

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко начала раскрывать поклонникам секреты телестройки. По словам длинноволосой красавицы, попасть на проект на самом деле очень сложно.

Звезда «Дома-2» Рита Ларченко начала раскрывать секреты проекта

Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что одна из топовых пар телешоу «Спаси свою любовь» навсегда покинула Периметр. Стоит отметить, что телезрители очень удивились, когда узнали, что этими участниками стали Илья Яббаров и Маргарита Ларченко, ведь влюбленные не единожды заявляли в эфирах, что у них нет денег, чтобы даже снять квартиру вне реалити.

Что стало причиной ухода Яббарова и Ларченко по-прежнему неизвестно, ведь комментировать это событие Илья и Рита отказываются, а в эфиры еще не вышла серия, где парочка покидает проект.

Впрочем, судя по всему, влюбленные обиделись на продюсеров «Дома-2», ведь, к примеру, Маргарита уже начала раскрывать некоторые секреты телестройки. Девушка опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым написала длинный пост, где призналась, что ребятам, планирующим прийти на реалити-шоу, следует быть готовыми к «жесткому отбору».

Звезда «Дома-2» Рита Ларченко начала раскрывать секреты проекта

Также Рита указала на то, что задержаться в Периметре смогут только те молодые люди, которые могут прихвастнуть «железной психикой» и «стальными нервами».

Нужно сказать, что в этот же день Ларченко еще вышла в прямой эфир, в котором заявила, что совсем скоро проект «Спаси свою любовь» закроют, а всех его героев отправят по домам, так как организаторы шоу уверены, что ребята уже давно изжили себя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:06

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