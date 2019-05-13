Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта





На днях в Сети стали появляться слухи о том, что за ворота «Дома-2» отправился один из самых рейтинговых участников Илья Яббаров. Подтвердил это и ведущий Андрей Черкасов, пояснив также, что возлюбленный Маргариты Ларченко нарушил одно из важнейших правил проекта, а также поссорился с руководством, после чего было принято решение отправить его домой и лишить статуса участника «Дома-2».Кроме того, со слов того же Андрея Черкасова, Илья Яббаров уже заявил о своём желании забыть о конфликте и вернуться в шоу, но ни редакторы, ни руководство не готовы к очередным капризам проектного шансонье, так что пока даже и не думают о его возвращении.