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Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта

Скандальный участник Илья Яббаров покинул реалити-шоу «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта и ссору с руководством. Об этом публике рассказал ведущий телестройки Андрей Черкасов, отметив, что проектный шансонье уже просит вернуть его обратно.

Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта


На днях в Сети стали появляться слухи о том, что за ворота «Дома-2» отправился один из самых рейтинговых участников Илья Яббаров. Подтвердил это и ведущий Андрей Черкасов, пояснив также, что возлюбленный Маргариты Ларченко нарушил одно из важнейших правил проекта, а также поссорился с руководством, после чего было принято решение отправить его домой и лишить статуса участника «Дома-2».

Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта


Кроме того, со слов того же Андрея Черкасова, Илья Яббаров уже заявил о своём желании забыть о конфликте и вернуться в шоу, но ни редакторы, ни руководство не готовы к очередным капризам проектного шансонье, так что пока даже и не думают о его возвращении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:58

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