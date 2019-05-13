Французские гляциологи обнаружили следы загрязнения воздуха во времена древнеримской империи





Специалисты могут изучать особенности атмосферы в далеком прошлом благодаря многовековому льду, который сохраняет химические данные об атмосфере. Таким образом ученым из Франции во время изучения ледника Коль-дю-Дом удалось установить, что в атмосфере во времена Римской империи было много свинца и олова.Это связано с тем, что в тот период времени между 100 и 350 годом до н. э. происходила увеличенная добыча серебра и олова, которые являлись важным источником для многих видов производства. В результате этой деятельности в атмосферу попало большое количество тяжелых металлов. Как предполагают специалисты, это могло сказаться на здоровье людей в зонах повышенной консервации вредных веществ в воздухе.