АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Французские гляциологи обнаружили следы загрязнения воздуха во времена древнеримской империи

Французские гляциологи во время изучения ледника Коль-дю-Дом обнаружили следы олова и свинца. Образование этих ледяных покровов соответствует эпохе древнеримской империи.
Французские гляциологи обнаружили следы загрязнения воздуха во времена древнеримской империи

Специалисты могут изучать особенности атмосферы в далеком прошлом благодаря многовековому льду, который сохраняет химические данные об атмосфере. Таким образом ученым из Франции во время изучения ледника Коль-дю-Дом удалось установить, что в атмосфере во времена Римской империи было много свинца и олова.

Это связано с тем, что в тот период времени между 100 и 350 годом до н. э. происходила увеличенная добыча серебра и олова, которые являлись важным источником для многих видов производства. В результате этой деятельности в атмосферу попало большое количество тяжелых металлов. Как предполагают специалисты, это могло сказаться на здоровье людей в зонах повышенной консервации вредных веществ в воздухе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Появились первые кадры избиения Алексея
Positive Technologies обнаружили кражу
Любовь Толкалина назвала несколько
Большая часть россиян согласна работать
Алёна Водонаева начала выкладывать в
Российский атомный ракетоносец получил
Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии
Opel создали гибридный автомобиль
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Пластический хирург раскрыл
В России начали строительство корпуса
Певица Саша Савельева вышла из декрета
Названы продукты питания, опасные для
Ольга Бузова похвасталась стройным
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова
Эксперты предлагают сократить
Александр Цекало познакомил детей с
Volkswagen планирует выпустить
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет
«Скажи ты наконец правду»: Рустам
Специалисты назвали причины отеков и
Участники Евровидения открыли
Названы главные причины смертей
Просмотреть все новости