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Opel создали гибридный автомобиль Hybrid4, который можно зарядить от домашней сети

Компания Opel выпустила гибридную модель кроссовера Grandland X под названием Hybrid4. Это первый серийный автомобиль от производителя с гибридным силовым агрегатом и возможностью подзарядки от домашней электросети.
Opel создали гибридный автомобиль Hybrid4, который можно зарядить от домашней сети

В основу гибридной установки легли бензиновый двигатель, объёмом 1,6 литров и мощностью в 200 лошадиных силы, а также электродвигатель мощностью в 110 лошадиных силы, который приходит в действие только при необходимости. Литий-ионный аккумулятор с объёмом 13,2 кВт/ч позволяет преодолеть 50 километров пути на электротяге. В свою очередь на зарядку потребуется всего 2 часа от домашней электросети.

На российский рынок новинка попадёт в конце 2019 года. Однако информации о стоимости этой модели пока нет. Также отсутствуют данные о других технических характеристиках и возможных комплектациях.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:57

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