Opel создали гибридный автомобиль Hybrid4, который можно зарядить от домашней сети





В основу гибридной установки легли бензиновый двигатель, объёмом 1,6 литров и мощностью в 200 лошадиных силы, а также электродвигатель мощностью в 110 лошадиных силы, который приходит в действие только при необходимости. Литий-ионный аккумулятор с объёмом 13,2 кВт/ч позволяет преодолеть 50 километров пути на электротяге. В свою очередь на зарядку потребуется всего 2 часа от домашней электросети.На российский рынок новинка попадёт в конце 2019 года. Однако информации о стоимости этой модели пока нет. Также отсутствуют данные о других технических характеристиках и возможных комплектациях.