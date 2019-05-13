Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко считают очень похожей на Ольгу Бузову

Анастасия Костенко, видимо, не верит в народные приметы и часто публикует снимки со своей дочерью Миланой, которой пока нет и года. Дмитрий Тарасов также не скрывает радости, в его микроблоге в Instagram много снимков с малышкой. Одна из последних фотографий модели была посвящена 10-месячному юбилею ребенка, под которой она отметила, что безумно любит дочь.Поклонники тем временем стали гадать, на кого из родителей, Анастасию Костенко или Дмитрия Тарасова, больше похожа девочка. Многие сошлись на мнении, что у маленькой Миланы есть сходство с матерью отца, другие же нашли у малышки черты матери. Хейтеры, в свою очередь, посчитали, что наследница Тарасова напоминает им Ольгу Бузову. Скорее всего, таким образом они хотели просто обидеть молодых родителей.