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Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко считают очень похожей на Ольгу Бузову

Бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой - футболист Дмитрий Тарасов вместе с нынешней женой моделью Анастасией Костенко часто публикуют снимки с маленькой дочерью Миланой. Недавно хейтеры отметили, что ребенок становится похож на звезду "Дома-2".
Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко считают очень похожей на Ольгу Бузову

Анастасия Костенко, видимо, не верит в народные приметы и часто публикует снимки со своей дочерью Миланой, которой пока нет и года. Дмитрий Тарасов также не скрывает радости, в его микроблоге в Instagram много снимков с малышкой. Одна из последних фотографий модели была посвящена 10-месячному юбилею ребенка, под которой она отметила, что безумно любит дочь.

Поклонники тем временем стали гадать, на кого из родителей, Анастасию Костенко или Дмитрия Тарасова, больше похожа девочка. Многие сошлись на мнении, что у маленькой Миланы есть сходство с матерью отца, другие же нашли у малышки черты матери. Хейтеры, в свою очередь, посчитали, что наследница Тарасова напоминает им Ольгу Бузову. Скорее всего, таким образом они хотели просто обидеть молодых родителей.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50

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