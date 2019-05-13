Анастасия Кочервей и Алиана Гобозова поцеловали друг друга в щеку в ночном клубе
Эпатажная бывшая участница проекта "Дом-2" Анастасия Кочервей совсем недавно призналась, что она поменяла ориентацию, а также уже успела подружиться с Алианой Устиненко.
Оказалось, девушки вместе отдыхали в ночном клубе, целовались и танцевали.
Бывшая участница проекта "Дом-2", блондинка с яркой внешностью Анастасия Кочервей не скрывала, что разочаровалась в мужчинах. Девушка сменила ориентацию и даже сделала операцию по восстановлению девственности.
Не так давно открылась еще одна подробность - звезда реалити подружилась с коллегой по проекту Алианой Гобозовой.
В Сети появилось видео, где Анастасия Кочервей и Алиана Устиненко вместе отдыхают в ночном клубе. Девушки танцуют, обнимаются и целуются в щеку. Примечательно, что в конце ролика недавно сменившая ориентацию звезда села на шпагат.
Оказалось, девушки вместе отдыхали в ночном клубе, целовались и танцевали.
Бывшая участница проекта "Дом-2", блондинка с яркой внешностью Анастасия Кочервей не скрывала, что разочаровалась в мужчинах. Девушка сменила ориентацию и даже сделала операцию по восстановлению девственности.
Не так давно открылась еще одна подробность - звезда реалити подружилась с коллегой по проекту Алианой Гобозовой.
В Сети появилось видео, где Анастасия Кочервей и Алиана Устиненко вместе отдыхают в ночном клубе. Девушки танцуют, обнимаются и целуются в щеку. Примечательно, что в конце ролика недавно сменившая ориентацию звезда села на шпагат.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:00