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Golden Concept готовит золотую версию флагмана Xiaomi Mi 9

Вскоре смартфон Xiaomi Mi 9 обзаведется самой дорогостоящей версией. Специалисты шведской компании Golden Concept готовят вариант флагмана в корпусе, покрытом 24-каратным золотом.
Golden Concept готовит золотую версию флагмана Xiaomi Mi 9

Снимки эксклюзивной модификации устройства обнародовал на просторах Instagram китайский блогер. В Поднебесной он достаточно известный, поэтому полученная от него информация заслуживает доверия. Шведская компания имеет опыт в создании смартфонов подобного рода, поскольку не так давно представила миру золотые iPhone. Продажей эксклюзивного флагмана, предполагают эксперты, займется Xiaomi на своих брендовых онлайн-площадках.

Пользователям представят золотой Mi 9 в трех вариантах – с разными рисунками, но в китайской стилистике, на задней панели. Сроки выхода на рынок самой дорогой версии аппарата и ее ценник пока держится в секрете.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:30

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