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Дед Милены Безбородовой вписал ее в свое завещание

Родственник звезды «Дома-2» Милены Безбородовой вписал ее в свое завещание. По словам возлюбленной Алексея Безуса, после смерти дедушки она станет владелицей ценного имущества.
Дед Милены Безбородовой вписал ее в свое завещание

На днях в Сети появилось очередное интервью с Безбородовой, в котором девушка затронула тему наследства. По словам Милены, в конце прошедшего года ее родной дедушка вышел с ней на связь, однако увидеться с ним ей до сих пор так и не удалось. Выяснилось, что с родственником Безбородова никогда не виделась, однако знает о том, что он живет в городе Сочи. Во время поездки в Таллин родительница Милены сообщила ей радостную новость, которой девушка тут же решила поделиться с журналистами.

Оказывается, что в Абхазии у родственника Безбородовой есть свои виноградники и винодельня, где он делает очень вкусное вино. По словам Милены, она уже говорила Алексею о том, как будет в будущем жить в Сочи, где они научатся правильно делать солнечный напиток.

Дед Милены Безбородовой вписал ее в свое завещание

Также участница «Дома-2» призналась в интервью, что если до лета они с избранником в очередной раз не поскандалят, то планируют отправиться в Сочи, чтобы наконец-таки познакомиться с дедушкой и решить некоторые бумажные вопросы.

К слову, еще в прошлом году, когда родственник Милены вышел с ней на связь, Леша пытался узнать его адрес, чтобы поехать с пассией познакомиться с ним. Впрочем, тогда Безбородова была категорически против этой поездки. Как бы то ни было, но сейчас блондинка поменяла свое решение.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

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