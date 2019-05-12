Горький шоколад и корица помогают в борьбе с курением





Данные продукты помогают людям, решившим бросить курить, справиться со стрессом. Горький шоколад является отличным антидепрессантом, позволяющим легче пережить сложный период из-за отказа от сигарет. Имбирь притупляет тягу к веществу, ускоряя процесс очищения организма от токсинов, способствует сжиганию накопившихся жиров. Продукт можно добавлять в чай или съесть кусочек, когда возникает желание покурить.Сигаретный дым разрушает в организме витамин C, а восстановить его запасы поможет употребление цитрусовых. Диетолог советует включить в рацион грейпфруты и апельсины, а соком лимона заправлять салаты. Значительно снижают тягу к никотину фрукты и овощи горьких и кислых сортов, ухудшающие вкус сигарет. Запах корицы, которая стабилизирует уровень сахара в крови, отвлекает от желания покурить.