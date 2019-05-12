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Горький шоколад и корица помогают в борьбе с курением

Врач-диетолог назвала продукты, способные помочь человеку в борьбе с курением. Снижают тягу к никотину имбирь, горький шоколад, цитрусовые, корица.
Горький шоколад и корица помогают в борьбе с курением

Данные продукты помогают людям, решившим бросить курить, справиться со стрессом. Горький шоколад является отличным антидепрессантом, позволяющим легче пережить сложный период из-за отказа от сигарет. Имбирь притупляет тягу к веществу, ускоряя процесс очищения организма от токсинов, способствует сжиганию накопившихся жиров. Продукт можно добавлять в чай или съесть кусочек, когда возникает желание покурить.

Сигаретный дым разрушает в организме витамин C, а восстановить его запасы поможет употребление цитрусовых. Диетолог советует включить в рацион грейпфруты и апельсины, а соком лимона заправлять салаты. Значительно снижают тягу к никотину фрукты и овощи горьких и кислых сортов, ухудшающие вкус сигарет. Запах корицы, которая стабилизирует уровень сахара в крови, отвлекает от желания покурить.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:43

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